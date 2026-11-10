Kozinoğlu soruşturması. Savcılıktan adli tıp raporuna itiraz

Ergenekon soruşturması nedeniyle tutukluyken Silivri Cezaevi'nde yaşamını yitiren eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu raporu, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na 4 Kasım 2026'da gönderilmişti . Raporda Kozinoğlu'nun ölümünün kalp hastalığı nedeniyle gerçekleştiği belirtilmişti.



Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ise Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin bu adli tıp raporuna itiraz etti.



ADLİ TIP RAPORU NE SÖYLÜYOR?



Raporda, Kaşif Kozinoğlu’nun travmatik etki veya zehirlenme sonucu öldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığı, ölümün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği belirlenmişti.

Ayrıca göğüs ağrısı nedeniyle kendisine verilen ilacın Kozinoğlu'nun ölümünde etkisi bulunmadığı değerlendirilmişti.

RAPORA GÖRE KABURGALARINDAKİ KIRIKLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi tarafından yapılan incelemelerde, Kozinoğlu'nun mezarından alınan örneklerdeki kemik ve diş incelemelerinde göğüs kemiği ve kaburgalarda kırıklar belirlenmişti.

Bu kırıkların hastanede yapılan yeniden canlandırma işlemi (Duran kalbi yeniden çalıştırmak için yapılan işlem) sırasında meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmişti.



12 EYLÜL'DE FETH-İ KABİR İŞLEMİ YAPILMIŞTI

Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla 12 Eylül'de feth-i kabir işlemi yapılmıştı.

Kozinoğlu'nun mezarı üç adli tıp uzmanı, bir kimyager ve bir otopsi teknikerinden oluşan heyet gözetiminde açılmış; kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler alınmıştı. Uzmanlar cezaevinde farklı bir ilaç verilip verilmediğini 1,5 aylık sürede araştırdı.

SORUŞTURMA HAKKINDA BİLİNENLER

Kaşif Kozinoğlu eski bordo bereli subay ve MİT mensubuydu.

Bosna-Hersek, Afganistan'da uzun süreli görev yapan Kozinoğlu, Afganistan’dan Türkiye 'ye dönünce 2011'de tutuklandı. Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de cezaevinde spor sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kozinoğlu'nun mahkemeye çıkmasına 13 gün olduğu dikkat çekmişti.

Kozinoğlu ailesi, "Sporcuydu, ölümü normal değil, araştırılsın." diyerek itiraz etti ancak açılan soruşturma bir yıl sonra kapandı.

KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜNDE İDDİALAR NEYDİ?

İddiaya göre, Kozinoğlu kalp krizi geçirdiği sırada yardım istiyor ancak gardiyan Ferhat Veysi Gül bu sesin duyulmasını engellemek için radyonun sesini açıyor. Daha sonra Gül'ün FETÖ üyesi olduğu ve 15 Temmuz'dan sonra yurt dışına kaçtığı ortaya çıkıyor.

Bu iddialar ve eski soruşturmaların gündeme gelmesi üzerine dosya yeniden açıldı. FETÖ ile ilgili çok önemli bilgilere sahip olan Kozinoğlu'nun zehirlenmiş olabileceği öne sürülmüştü.