Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Dönemin cezaevi doktoru evinde ölü bulundu
27.09.2026 17:59
Son Güncelleme: 27.09.2026 18:22
Cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif kozinoğlu soruşturması sürüyor.
Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan o dönemin eski cezaevi doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu.
Ergenekon davasında tutuklu bulunduğu sırada, 2011 yılında Silivri'deki cezaevinde yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılan eski adli tıp doktoru Turgay Tamer (66) evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre Tamer'in 12 gün önce Moldova'ya giden eşi Marina Tame, eve döndüğünde kapıyı açamayınca camdan eve girdi ve eşini yerde yatar vaziyette buldu. Tamer'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bahçelievler Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Turgay Tamer, soruşturmanın 2. dalga operasyonunda gözaltına alınmıştı. 'Örgüte üye olma' ve 'kasten öldürme' suçlarından ‘yurt dışı çıkış yasağı' tedbiriyle serbest bırakılmıştı.
O DÖNEM CEZAEVİNDE KAMPÜS DOKTORUYDU
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Turgay Tamer'in, o dönem Kaşif Kozinoğlu’nun tutuklu bulunduğu cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yapmakta olduğu öğrenildi. Kaşif Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiği hususunun Tamer'e bildirilmediği ve dolayısıyla Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmadığı kaydedildi.
Öte yandan Turgay Tamer’in halihazırda bazı sağlık sorunlarının bulunmakta olduğu ve bu sebeple bir süredir doktorluk mesleğini de icra edemediği öğrenildi.
PANA FİLM DİREKTÖRÜ İFADE VERDİ
Öte yandan soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu dizisine yönelik ifade işlemleri de sürüyor.
Pana film direktörü İhsan Karademir’in Kozinoğlu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Karademir yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Daha önce de dizinin senaristlerinin ifadesi alınmıştı. Dizinin senaryosuna dahli olduğu tespit edilen şüpheli Bayram Özbek'in, üzerine atılı bulunan “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” ile “kasten öldürmeye azmettirme” suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti.
Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizinin 123'üncü bölümünde “Kazım Kaşifoğlu” isimli MİT karakteri seriye dahil edilmişti. “Vatan haini” olarak gösterildikten sonra öldürülen karakterin, gerçek hayatta Kaşif Kozinoğlu'ndan esinlendiği ileri sürülmüştü.
Kaşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti.
KOZİNOĞLU'NUN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ
Kaşif Kozinoğlu eski bordo bereli subay ve MİT mensubuydu.
Bosna-Hersek, Afganistan'da uzun süreli görev yapan Kozinoğlu, Afganistan’dan Türkiye'ye dönünce 2011'de tutuklandı. Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de cezaevinde spor sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybederken mahkemeye çıkmasına 13 gün olduğu dikkat çekmişti.
Kozinoğlu ailesi, "Sporcuydu, ölümü normal değil, araştırılsın." diyerek itiraz etti ancak açılan soruşturma bir yıl sonra kapandı.
İddiaya göre, Kozinoğlu kalp krizi geçirdiği sırada yardım istiyor ancak gardiyan Ferhat Veysi Gül bu sesin duyulmasını engellemek için radyonun sesini açıyor. Daha sonra Gül'ün FETÖ üyesi olduğu ve 15 Temmuz'dan sonra yurt dışına kaçtığı ortaya çıkıyor.
Bu iddialar ve eski soruşturmaların gündeme gelmesi üzerine dosya yeniden açıldı.
FETÖ ile ilgili çok önemli bilgilere sahip olan Kozinoğlu'nun zehirlenmiş olabileceği öne sürülüyor.
KOZİNOĞLU SORUŞTURMASINDA SEKİZ TUTUKLU VAR
Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin ilk operasyon 7 Eylül Pazartesi günü yapılmıştı ve cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
İlk operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden o dönemde jandarma er olarak görev yapan şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.
İkinci dalga operasyon ise 10 Eylül Perşembe günü gerçekleştirildi. Operasyonda biri kameraman, biri muhabir ve sağlık çalışanlarının da aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Mahkeme aralarında gazeteci Selahattin Günday'ın da bulunduğu üç kişiyi tutuklamıştı.
Üçüncü dalga operasyonda ise eski savcılar Ali İşgören ile Necip Doğan hakkında tutuklama kararı çıkmıştı. Aynı operasyonda gözaltına alınan emekli asker Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım için ev hapsi kararı verilmişti.
Dördüncü dalga operasyonda gözaltına alınan eski gazeteci Osman Arslan ile ifadeye çağrılan Enver Altaylı da tutuklanmıştı.
Kurtlar Vadisi senaryosuna dahli olduğu tespit edilen eski emniyet müdürü Bayram Özbek'in de tutuklanmasıyla soruşturmada tutuklu sayısı sekize yükseldi.