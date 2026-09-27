Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Dönemin cezaevi doktoru evinde ölü bulundu

Ergenekon davasında tutuklu bulunduğu sırada, 2011 yılında Silivri'deki cezaevinde yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu 'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılan eski adli tıp doktoru Turgay Tamer (66) evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre Tamer'in 12 gün önce Moldova'ya giden eşi Marina Tame, eve döndüğünde kapıyı açamayınca camdan eve girdi ve eşini yerde yatar vaziyette buldu. Tamer'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bahçelievler Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Turgay Tamer, soruşturmanın 2. dalga operasyonunda gözaltına alınmıştı. 'Örgüte üye olma' ve 'kasten öldürme' suçlarından ‘yurt dışı çıkış yasağı' tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

O DÖNEM CEZAEVİNDE KAMPÜS DOKTORUYDU

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Turgay Tamer'in, o dönem Kaşif Kozinoğlu’nun tutuklu bulunduğu cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yapmakta olduğu öğrenildi. Kaşif Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiği hususunun Tamer'e bildirilmediği ve dolayısıyla Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmadığı kaydedildi.

Öte yandan Turgay Tamer’in halihazırda bazı sağlık sorunlarının bulunmakta olduğu ve bu sebeple bir süredir doktorluk mesleğini de icra edemediği öğrenildi.



PANA FİLM DİREKTÖRÜ İFADE VERDİ



Öte yandan soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu dizisine yönelik ifade işlemleri de sürüyor.



Pana film direktörü İhsan Karademir’in Kozinoğlu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Karademir yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Daha önce de dizinin senaristlerinin ifadesi alınmıştı. Dizinin senaryosuna dahli olduğu tespit edilen şüpheli Bayram Özbek'in, üzerine atılı bulunan “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” ile “kasten öldürmeye azmettirme” suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti.

Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizinin 123'üncü bölümünde “Kazım Kaşifoğlu” isimli MİT karakteri seriye dahil edilmişti. “Vatan haini” olarak gösterildikten sonra öldürülen karakterin, gerçek hayatta Kaşif Kozinoğlu'ndan esinlendiği ileri sürülmüştü.