Kozlu sanayi sitesinde oksijen tüpü patladı: 1 işçi öldü

Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki bir sanayi sitesinde kamyondan vinç ile indirilen malzemeler arasında bulunan oksijen tüpü patladı. Patlama sonucu 41 yaşındaki işçi Nevzat Kaymaz yaşamını yitirdi.

Kozlu sanayi sitesinde oksijen tüpü patladı: 1 işçi öldü

'ın Kozlu ilçesindeki sanayi sitesinde hurdacı dükkanına kamyondan vinç ile malzeme indirildiği sırada hurdalar arasında bulunan oksijen tüpü büyük bir gürültüyle patladı.

paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlamada hurdacıda çalışan işçi Nevzat Kaymaz yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen Kaymaz’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kozlu sanayi sitesinde oksijen tüpü patladı: 1 işçi öldü - 1

YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Patlamanın ardından bazı iş yerlerinin elektrikleri kesildi. Polis ekipleri oksijen tüpünün patladığı alanı güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı.

Kaymaz’ın cenazesi ise ilçedeki hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında üç kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...