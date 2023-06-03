Kozlu sanayi sitesinde oksijen tüpü patladı: 1 işçi öldü

YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Patlamanın ardından bazı iş yerlerinin elektrikleri kesildi. Polis ekipleri oksijen tüpünün patladığı alanı güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı.



Kaymaz’ın cenazesi ise ilçedeki hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında üç kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.