Kozmetik fabrikasında yangın davası başladı. Aileler adalet istedi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasındaki yedi kişinin öldüğü, altı kişinin yaralandığı yangına ilişkin dava öncesi yaşamını yitirenlerin yakınları ile destek veren aileler basın açıklaması yaptı.

Aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu sekizi tutuklu, ikisi firari 16 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşmasının görüleceği Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne gelen aileler ile Dilovası İşçi Katliamı Aileleri adlı katılımcılar, "Herkes gördü kimse dokunmadı, Denetimsizlik ölüm, katliam." yazılı pankart taşıdı.

Olayda yaşamını yitiren Şengül Yılmaz'ın kızı Nur Yılmaz, adalet için buluştuklarını belirterek, "Bu ülkede insanların göz göre göre katledilmesine hiçbirimizin gönlü razı değil. Bu katliamlara yaptırım olmazsa bunun devamının geleceğini düşünüyorum." dedi.

"Bunun gibi iş cinayetlerinin olacağını düşünüyorum. Buna bir son verilmesini istiyoruz." ifadelerini kullanan Yılmaz, "Burada adalet peşindeyiz ve ölmüşlerimizin arkasında durmak için buradayız. Ekmek parası için canlarını verdiler." diye konuştu.

Yılmaz, sorumlu ve suçluların en ağır cezayı almalarını istediklerini belirterek, kendilerine destek için gelenlere teşekkür etti.

Şengül Yılmaz'ın kardeşi Emine Bulut da duruşmanın yapılacağı yerin konumundan memnun olmadıklarını dile getirdi.

SAKARYA VE İSTANBUL'DAN GELEN AİLELERDEN DESTEK

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz 2020'de havai fişek patlaması ve İstanbul Beşiktaş'ta 2 Nisan 2024'te gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında yaşamını yitirenlerin yakınları da destek amacıyla geldikleri cezaevi önünde açıklama yaptı.