Kozmetik fabrikasında yangın davası başladı. Aileler adalet istedi
24.03.2026 14:41
Fabrika yangınında yaşamını yitirenlerin aileleri dava öncesi basın açıklaması yaptı.
Kocaeli'de yedi kişinin öldüğü fabrika yangını davası başladı. Dava öncesinde adliye önünde açıklama yapan ölenlerin yakınları, adalet istedi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasındaki yedi kişinin öldüğü, altı kişinin yaralandığı yangına ilişkin dava öncesi yaşamını yitirenlerin yakınları ile destek veren aileler basın açıklaması yaptı.
Aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu sekizi tutuklu, ikisi firari 16 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşmasının görüleceği Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne gelen aileler ile Dilovası İşçi Katliamı Aileleri adlı katılımcılar, "Herkes gördü kimse dokunmadı, Denetimsizlik ölüm, katliam." yazılı pankart taşıdı.
Olayda yaşamını yitiren Şengül Yılmaz'ın kızı Nur Yılmaz, adalet için buluştuklarını belirterek, "Bu ülkede insanların göz göre göre katledilmesine hiçbirimizin gönlü razı değil. Bu katliamlara yaptırım olmazsa bunun devamının geleceğini düşünüyorum." dedi.
"Bunun gibi iş cinayetlerinin olacağını düşünüyorum. Buna bir son verilmesini istiyoruz." ifadelerini kullanan Yılmaz, "Burada adalet peşindeyiz ve ölmüşlerimizin arkasında durmak için buradayız. Ekmek parası için canlarını verdiler." diye konuştu.
Yılmaz, sorumlu ve suçluların en ağır cezayı almalarını istediklerini belirterek, kendilerine destek için gelenlere teşekkür etti.
Şengül Yılmaz'ın kardeşi Emine Bulut da duruşmanın yapılacağı yerin konumundan memnun olmadıklarını dile getirdi.
SAKARYA VE İSTANBUL'DAN GELEN AİLELERDEN DESTEK
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz 2020'de havai fişek patlaması ve İstanbul Beşiktaş'ta 2 Nisan 2024'te gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında yaşamını yitirenlerin yakınları da destek amacıyla geldikleri cezaevi önünde açıklama yaptı.
Kocaeli'de geçen yıl 8 Kasım günü meydana gelen olayda yedi kişi yaşamını yitirmişti.
NE OLMUŞTU?
Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025'te çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız da 15 Kasım'da yaşamını yitirmişti.
Soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 9 kişi tutuklanmış, fabrika sahiplerinden olan ve tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren Kurtuluş O. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Ayrıca, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmıştı.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 97 sayfalık iddianamede, kozmetik firması yetkilileri tutuklu sanıkları Altay Ali O. ve kardeşi İsmail O. ile ortak üretim yaptığı değerlendirilen kozmetik firmasının tutuklu yetkilileri Aleyna O. ve Gökberk G. hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 7'şer kez müebbet, "olası kastla mala zarar verme" suçundan ise 3'er kez 5 ay 10 günden 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Fabrikaya iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren Küresel Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi firmasının işletmecisi firari Ü.Ç, sorumlu müdürü tutuklu Ü.A. ile iş güvenliği uzmanları M.D. ve S.Ç, fabrika binasının eski sahibi tutuklu G.D, binayı satın alan şirketin yetkilileri C.Ö.Y, Ö.Y. ve Ö.Y'nin "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istenilen iddianamede, tutuklu sanıklar A.O.A. ve O.Y. ile tutuksuz Ö.A. ve firari A.B. için "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.