KPSS-2022/10 tercih sonuçları açıklandı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercih yerleştirme sonuçları ÖSYM üzerinden görüntüleniyor

KPSS-2022/10: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada; "11 – 17 Kasım 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/10 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 22 Kasım 2022 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir." denildi.

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