KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı: Karayolları sözleşmeli personel alımı yapacak

KPSS 2022/7 kılavuzuna göre Karayolları Genel Müdürlüğü'ne sözleşmeli personel alımı yapılacak. Adaylar tercihlerini, 14 – 21 Nisan tarihleri arasında yapacak.

Haberler 14.04.2022 - 11:29

KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı: Karayolları sözleşmeli personel alımı yapacak

ÖSYM KPSS 2022/7 tercih kılavuzunu yayımladı. 

Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı tercihleri yayımlanan KPSS 2022/7 tercih kılavuzuna göre yapılacak.

Yerleştirme işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Lisans, ön lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Adaylar tercihlerini, 14 – 21 Nisan 2022 tarihleri arasında yapabilecekler. işlemleri, 21 Nisan 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

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