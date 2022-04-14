KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı: Karayolları sözleşmeli personel alımı yapacak

Haberler 14.04.2022 - 11:29
ÖSYM KPSS 2022/7 tercih kılavuzunu yayımladı.
Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı tercihleri yayımlanan KPSS 2022/7 tercih kılavuzuna göre yapılacak.
Yerleştirme işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Lisans, ön lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.
Adaylar tercihlerini, 14 – 21 Nisan 2022 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 21 Nisan 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.