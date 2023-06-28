KPSS-2023/1 tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM tercih tarihlerini paylaştı

KPSS-2023/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme takvimi belli oldu. KPSS-2023/1 tercihleri, ÖSYM takviminde belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecek. Peki, KPSS-2023/1 tercihleri ne zaman, hangi tarihler arasında gerçekleştirilecek?

KPSS-2023/1 tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM tercih tarihlerini paylaştı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (-2022/1) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adayların tercihleri alınacak. 

KPSS-2023/1 tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM tercih tarihlerini paylaştı - 1

TERCİH TARİHLERİ

ÖSYM takvimine göre Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme tercihleri 6-13 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

KPSS-2023/1 tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM tercih tarihlerini paylaştı - 2

işlemleri belirtilen tarihlerde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile gerçekleştirilecek.

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