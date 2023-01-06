KPSS-2023/3 tercih kılavuzu paylaşıldı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

KPSS-2023/3 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından paylaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı tercihlerini yapmak isteyenler işlemlerini online sistem üzerinden gerçekleştirebilecekler. Peki, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

KPSS-2023/3 tercih kılavuzu paylaşıldı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca sözleşmeli yapılacağı duyuruldu. Başvuru sürecinin ayrıntıları -2023/3 tercih kılavuzuyla paylaşıldı.

Resmi internet adresinden paylaşılan kılavuzda "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göreistihdam edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına, Başkanlığımızca yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, sözleşmeli personel pozisyonları, kontenjanları, bunlar için aranan nitelikler ile başvurma genel ve özel şartlarını kapsamaktadır." denildi.


KPSS-2023/3 tercih kılavuzu paylaşıldı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? - 1

BAŞVURU TARİHLERİ

Adaylar tercihlerini 6-11 Ocak 2023 tarihleri arasında internet yoluyla ’ye gönderebilecekler. İnternetten tercih gönderme işlemleri 11 Ocak 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

KPSS-2023/3 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

KPSS-2023/3 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS-2023/3 tercih kılavuzu paylaşıldı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? - 2

ÖSYM TARAFINDAN YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

Kılavuzda yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ile sözleşmeli personel pozisyonları için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.


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