KPSS-2024/6 tercihleri: MEB sözleşmeli personel alımı tercihleri ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) istihdam edilecek sözleşmeli personel için tercih dönemi başladı. Tercih işlemleri, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek. Peki, MEB sözleşmeli personel alımı tercihleri ne zaman bitecek?

KPSS-2024/6 tercihleri: MEB sözleşmeli personel alımı tercihleri ne zaman bitecek?

'de istihdam edilecek sözleşmeli personel için tercih dönemi devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının () sitesinde yer alan duyuruya göre, MEB sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. -2024/6 tercih kılavuzuyla başvuru tarihleri ve sürecin ayrıntıları paylaşıldı.

TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar, tercihlerini 3-9 Temmuz tarihleri arasında yapabilecek, tercih işlemleri 9 Temmuz saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM TERCİH DUYURUSU

Yapılan duyuruda; "Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/6 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 3-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 3 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00’de başlayacak ve 9 Temmuz 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2024/6 Tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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