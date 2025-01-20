KPSS 2025/3 yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2025/3 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KPSS 2025/3 yerleştirme sonuçları açıklandı

9-15 Ocak 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan -2025/3 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuruların ardından, yerleştirme işlemleri de sona erdi

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Ocak 2025 tarihinde 15.30'dan itibaren 'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilir.

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