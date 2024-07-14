KPSS adaylarının imdadına Yunus timleri yetişti

KPSS lisans sınavında kimliğini unutan veya geç kalanların imdadına Yunus timleri yetişti.

KPSS adaylarının imdadına Yunus timleri yetişti

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de lisans sınavında kimliğini unutan veya geç kalanların imdadına Yunus timleri yetişti, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başladı. Sınava girecek olan vatandaşların sorun yaşamaması adına İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, okul önlerinde hazır bir şekilde bekledi.

Kimliğini unutan 1, kimliği eski olan 2, yanlış okula gelen 2 ve kimliğini ikametinde unutan 1 vatandaşın imdadına Yunus timleri yetişti. Yunus timleri, vatandaşlara hızlı bir şekilde yardımcı olarak sınava yetişmelerini sağladı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Vatandaşlar ekiplerine teşekkür etti.

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