KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı kapsamında işletme, muhasebe ve istatistik alanlarında düzenlenen oturum saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
56 bin 806 adayın başvurduğu oturumlar için adaylara toplam 160 dakika süre verilecek.
KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu başladı
Anadolu AjansıTürkiye
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2019-KPSS) Alan Bilgisi 3'üncü oturumu başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen ve 56 bin 806 adayın başvurduğu sınav 160 dakika sürecek.
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı kapsamında işletme, muhasebe ve istatistik alanlarında düzenlenen oturum saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.