KPSS alan bilgisi nedir? Kimler alan bilgisi sınavına katılabilir?

KİMLER ALAN BİLGİSİ SINAVINA GİRMELİ?

Bu sınavın sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda da kullanılacaktır. Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile

Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmak zorundadır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından haklarında Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinden (Örneğin Tarih Öğretmenliği) başarılı olması istenen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan KPSS ÖABT sınavına başvuru yapmak zorundadır. Söz konusu adayların ÖABT Denklik Puanı ayrıca YÖK’e iletilecektir. ÖABT Denklik Puanının hesaplanmasında adayların ilgili alandaki ÖABT sınavındaki doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak ve 100 üzerinden Denklik Puanları hesaplanacaktır.