KPSS ertelendi mi? KPSS sınav tarihi ne zaman? (2020 ÖSYM sınav takvimi)

2020 ÖSYM Sınav Takvimi'nin güncellendiğini duyuran ÖSYM Başkanı Aygün; KPSS, YKS, ve DGS ile ilgili bilgi verdi. Peki 2020 KPSS ne zaman yapılacak? DGS sınavı ne zaman? YKS içeriği nasıl olacak ve YKS ne zaman? İşte merak edilenler...

Anadolu Ajansı 27.03.2020 - 12:58

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Son dakika haberi! ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS içeriği ve 2020 KPSS hakkında açıklamalar da bulundu. Peki 2020 KPSS ne zaman yapılacak? DGS ne zaman ve YKS içeriği ve tarihi ne zaman olacak? 

ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada, "Sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. YKS, MEB'in önereceği müfredat ve kazanımlara göre olacak'' duyurusunda bulundu.

Buna göre güncellenen sınav takvimi şu şekilde,

- KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak.

- KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 20 Eylül'de, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak.

- KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde ise 22 Kasım'da yapılacak.

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