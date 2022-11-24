Ortaöğretim branş sıralaması yayınlandı mı? Gözler ÖSYM'nin yapacağı branş sıralaması duyurusunda

KPSS ortaöğretim branş sıralamalarının 15 gün içerisinde adaylarla paylaşılması bekleniyor. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecekler.



BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?



Branş bazında sıralama işlemlerinin, yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanır.

Farklı Puana Sahip Olan Adayların Belli Branşlarda Aynı Sıralamaya Sahip Olması



Sınava giren aday, sınava hangi alandan girmiş olursa olsun seçtiği herhangi bir alandan sıralamasına bakabilmektedir.



Bir alandan sınava giren hiçbir aday olmaması hâlinde veya bir alandan sınava giren tüm adayların puanlarından daha yüksek puan alan fakat bu adaylardan farklı bir alandan sınava girmiş adayın/adayların ilgili alanda sıralamasını görüntülemesi hâlinde 1. sırada yer alması matematiksel bir sonuçtur.



Benzer şekilde farklı puana sahip olan birden fazla adayın kendi alanı dışındaki bir alanda kendilerini aynı sırada görmeleri de yukarıda belirtilen sebepten ötürü mümkün olabilmektedir.