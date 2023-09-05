KPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM tarafından paylaşılacak KPSS tercih kılavuzunda

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) sonuçlarının ilan edilmesi ardından tercih sürecine ilişkin araştırmalar başladı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan tercih kılavuzuyla ayrıntılar belli oluyor. Peki, KPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

KPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM tarafından paylaşılacak KPSS tercih kılavuzunda

2023- A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları geçtiğimiz günlerde tarafından paylaşıldı. Sınav heyecanını geride bırakan adaylar, tercih tarihlerini bekliyor.

KPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM tarafından paylaşılacak KPSS tercih kılavuzunda - 1

TARİH BELLİ OLDU MU?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak 2023 KPSS tercih kılavuzu henüz erişime açılmadı. KPSS tercihleri ÖSYM tarafından yayımlanacak duyuru ardından başlayacak. 

KPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM tarafından paylaşılacak KPSS tercih kılavuzunda - 2

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

işlemleri, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek.

Adayların ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için Kamu Personel Seçme Sınavlarından yakın zamanda gerçekleştirilen birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

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