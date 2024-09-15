KPSS'ye geç kalan adayları, polis yetiştirdi

Kayseri'de, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumuna geç kalan adaylar, sınav yerlerine polis ekipleri tarafından yetiştirildi.

KPSS'ye geç kalan adayları, polis yetiştirdi

'de Ortaöğretim oturumuna geç kalan adaylar için ekipleri seferber oldu. Polis, sınava yetişmeye çalışanları ekip otoları ve motosikletlere alarak okullara götürdü. Araçlardan inerek okullarına koşan adaylar, kapılar kapanmadan sınav salonlarına girmeyi başardı.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak 15 Eylül 2024 tarihinde yapılan KPSS Ortaöğretim Sınavına giren gençlerimizin sınava geç kalmamaları için tüm ekiplerimizle yanlarındayız. Geleceğimizin teminatı gençlerimize başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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