Kraliçe için Türkiye'den 13 ton çiçek

Turkish Cargo, Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için İngiltere'ye çiçek taşıyor. Hafta başından bu yana 4 ton çiçek Londra'ya taşındı. Sevkıyatın 13 tona ualaşcağı belirtiliyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.09.2022 - 10:54

Kraliçe için Türkiye'den 13 ton çiçek

Turkish Cargo, Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için 500 binden fazla çiçeği 'ye ulaştıracak.

​​​​​​​Türk Hava Yolları Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından yas ve cenaze töreninde kullanılmak üzere çiçek taleplerinde yüzde 90 artış oldu.

Kraliçe için Türkiye'den 13 ton çiçek - 1

Cenaze için Antalya ve Isparta'dan İngiltere'ye 500 bin daldan fazla çiçeğin sevkiyatı başladı. Bölgedeki çiçek firmaları, karayolu yerine daha hızlı olan hava kargoyu tercih ederken, İngiltere ihracatta ilk sıraya aldı. Öncelik gerektiren bu taşımalara önem veren Turkish Cargo, hafta başından bu yana yaklaşık 4 ton çiçeği Londra'ya ulaştırdı.

Kraliçe için Türkiye'den 13 ton çiçek - 2

Özel kargo taşımacılığında 30 yıldan fazla deneyime sahip THY'nin başarılı markası Turkish Cargo, özenle paketlenmiş 55 bin dal çiçeği aynı gün içerisinde İngiltere'ye ulaştıracak. Küresel taşıyıcı, yas süreci boyunca 13 tona eşit olan 500 bin daldan fazla çiçeği ilk günkü tazeliğini koruyacak şekilde Londra'ya taşıyacak.

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