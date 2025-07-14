Krater gölü Acıgöl'de tatil yoğunluğu

Son dönemde yapılan düzenlemelerle çehresi değişen Acıgöl, sahilleri aratmıyor.



Hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaşırken, serinlemek isteyen vatandaşlar soluğu Acıgöl'de alıyor. Yüzer havuz, plaj voleybolu sahası, sahil duşları, geniş piknik alanları, otopark ve duş kabinleri gibi sosyal donatılar sayesinde Acıgöl, çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçilerin de gözdesi haline geldi.



Özellikle yaz aylarında serinlemek isteyen vatandaşlar için doğal ve ekonomik bir alternatif sunan göl, hem dinlenme hem de eğlence imkanı sunuyor.



Özellikle komşu ilçe Ereğli'den gelen vatandaşlar, Acıgöl'ün her geçen gün daha da güzelleştiğini ve ailece vakit geçirmek için ideal bir yer haline geldiğini dile getirdi. Yetkililer ise yaz boyunca güvenlik ve temizlik konusunda gerekli önlemlerin alındığını, göl çevresindeki hizmetlerin artarak devam edeceğini belirtti.