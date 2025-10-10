Kredi çekemeyenlere fatura tuzağı: Çok sayıda şüpheli gözaltında

İstanbul'da, banka ve kredi kuruluşlarından kredi çekemeyen kişileri, yardım etme bahanesiyle dolandırarak 127 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlenen 25 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, şüphelilerin banka ve kredi kuruluşlarından kredi çekemeyen kişilere sahte fatura düzenlediği belirlendi.



369 kişinin icra dairelerine giderek muvafakatname sunduğu tespit edildi.



Şüphelilerin 127 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.



Operasyon sonucunda 25 zanlı yakalandı. 4 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu anlaşıldı, 1 zanlının da yaşamını yitirdiği belirlendi. Firari 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.