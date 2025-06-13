Kredi çekmek istedi: Tüfekle tehditte bulundu

S.T. (56), Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Bulvarı'ndaki bir banka şubesinin arkasında bulunan Halis Sokak'a otomobiliyle geldi.



Otomobilini park ettikten sonra pompalı tüfeğini yanına alan S.T. bankaya girdi. Borcu olduğunu ve kredi çekmek istediğini söyleyen S.T, banka görevlisine tüfeğini doğrulttu.



Bankadaki bir müşterinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Kısa sürede bankaya gelen ekipler şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Zanlı, sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürüldü.



Polis ekipleri, şüphelinin park halindeki aracında inceleme yaptı. Otomobil daha sonra çekici aracılığıyla inceleme için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.