Kredi dolandırıcılarına eğlence mekanında suçüstü

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada mağdurun şüphelilere telefon edip yeni bir kredi için anlaşma yapması istendi.



Polisin tuzağına düşerek Ümraniye’de bir kafeteryada buluşan şüpheliler pusu kuran polis ekipleri tarafından yakalandı.



Polis kamerası tarafından görüntülenen operasyonda yakalanan 6 şüpheli olaylarla ilgili sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Yapılan soruşturmada şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak 5 kişiyi dolandırdıkları belirlendi.



Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.