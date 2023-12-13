Kredi dolandırıcılarına eğlence mekanında suçüstü

İstanbul’da kredi kullanmak isteyenleri dolandıran 6 kişi yakalandı. Şüpheliler, Çekmeköy’deki bir eğlence mekanında polis tarafından suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

Kredi dolandırıcılarına eğlence mekanında suçüstü

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’da kredi kullanmak isteyenleri dolandıran 6 kişilik şebeke, suçüstü yakalandı.

Çekmeköy’de M.A. isimli kişi, kredi almaya çalışırken dolandırıldığını söyleyerek emniyete şikâyette bulundu.

Mağdur M.A. emniyette verdiği ifadesinde, “Yüksek miktarda kredi kullanmaya çalışırken bu kişilerle tanıştım. Bana kısa sürede işlerimi halledeceklerini söylediler. Daha sonra sözde sigorta yapacaklarını söyleyerek benden para aldılar. Ancak kredi çıkmadı.” dedi.

Kredi dolandırıcılarına eğlence mekanında suçüstü - 1

Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada mağdurun şüphelilere telefon edip yeni bir kredi için anlaşma yapması istendi.

Polisin tuzağına düşerek Ümraniye’de bir kafeteryada buluşan şüpheliler pusu kuran polis ekipleri tarafından yakalandı.

Polis kamerası tarafından görüntülenen operasyonda yakalanan 6 şüpheli olaylarla ilgili sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kredi dolandırıcılarına eğlence mekanında suçüstü - 2

Yapılan soruşturmada şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak 5 kişiyi dolandırdıkları belirlendi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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