Kredi kartı aidatı tuzağı! 2 milyon lirasını kaptırdı
04.03.2026 10:45
2 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen beş şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nde kredi kartı aidatı ve sigorta geri ödemesi vaadiyle 2 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen beş şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nde telefon dolandırıcılarına yönelik operasyon yapıldı.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran Hasan Ü, kendisini telefonla arayan kişilerin kredi kartı aidatı ve sigorta geri ödemesi vaadiyle 2 milyon lira dolandırdığını belirterek şikayette bulundu.
BEŞ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu suça karıştığı belirlenen beş şüpheli tespit edildi.
Kırklareli, Denizli, Hatay ve İstanbul’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda beş şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.