Kredi kartı dolandırıcılığına gözaltı

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde vatandaşların kredi kartı bilgilerini bilişim yoluyla ele geçirip, bu kartlarla alışveriş yapan bir örgüte yönelik çalışma başlattı.



Niğde, Mersin, Hatay, Manisa, İstanbul ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 8 sim kart, 2 dizüstü bilgisayar, bir masaüstü bilgisayar, bir harici hard disk, bir flaş bellek ve suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen bir kol saati ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise serbest bırakıldı.