Kredi kartı dolandırıcılığına gözaltı

Niğde merkezli 6 ilde başkalarına ait kredi kartı bilgileriyle haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Kredi kartı dolandırıcılığına gözaltı

Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde vatandaşların bilgilerini bilişim yoluyla ele geçirip, bu kartlarla alışveriş yapan bir örgüte yönelik çalışma başlattı.

Niğde, Mersin, Hatay, Manisa, İstanbul ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 8 sim kart, 2 dizüstü bilgisayar, bir masaüstü bilgisayar, bir harici hard disk, bir flaş bellek ve suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen bir kol saati ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise serbest bırakıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...