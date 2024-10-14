Kredi kartı limiti nasıl düşürülür/yükseltilir? Kredi kartı limitini düşürme ve yükseltme işlemi nasıl yapılır?
Kredi kartı limitinin nasıl düşürüleceğiyle ve yükseltileceğiyle ilgili araştırmalar hız kazanmaya başladı. Savunma Sanayi Fonu'nun gelirini artırmak amacıyla kredi kartlarından işlem hizmet bedeli alınacak. Hükümet, düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, limiti 100 bin liranın üzerinden olan kredi kartlarından 750 lira hizmet bedeli alınacağı belirtildi. Bu nedenle ise bazı vatandaşlar limitlerini düşürmek isterken bazıları ise destek amacıyla limitlerini yükseltmeye çalışıyor. Peki, kredi kartı limiti nasıl düşürülür ve yükseltilir?
Savunma Sanayiine katılım payı ücreti kapsamında kredi kartlarından alınacak 750 liralık hizmet bedeli nedeniyle vatandaşlar, "Kredi kartı limiti nasıl düşürülür/yükseltilir?" sorularına yanıt aramaya başladı. 100 bin lira üzerinden olan kart limitlerini 99 bine çekmeye çalışan ve 100 bin liranın altında olan kart limitlerini yükseltmeye çalışan vatandaşlar, bankaları arayarak bu işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. Peki, kredi kartı limiti nasıl düşürülür/yükseltilir?
KREDİ KARTI LİMİTİ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?
Kredi kartı limitini düşürmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
Banka ile İletişim: Kartınızı veren bankanın müşteri hizmetleriyle iletişime geçin. Telefon veya bankanın mobil uygulaması üzerinden limit değişikliği talep edebilirsiniz.
Online Bankacılık: Eğer bankanız online bankacılık hizmeti sunuyorsa, hesabınıza giriş yaparak kredi kartı limitinizi düşürme seçeneğini bulabilirsiniz.
Yazılı Talep: Bazı bankalar, limit değişikliği için yazılı bir talep isteyebilir. Bu durumda, bankaya bir dilekçe ile başvuruda bulunabilirsiniz.
Gerekçenizi Açıklayın: Limit düşürme talebinizin sebebini belirtmek, bankanın süreci daha hızlı değerlendirmesine yardımcı olabilir.
KART LİMİTİ NASIL YÜKSELTİLİR?
Kredi kartı limit arttırma talebini banka şubesine bizzat giderek veya müşteri hizmetlerini arayarak da iletebilirsiniz. Limit arttırma talebinizin ardından banka, talebinizi değerlendirmeye alır.
Değerlendirme sırasında gelir durumunuz, kredi notunuz, kredi kartı ödeme geçmişiniz ve bankayla olan diğer ilişkileriniz incelenir.
NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Savunma Sanayii yatırımlarına ilave kaynak için yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor.
Bu kapsamda araç ile gayrimenkul alım-satımı, noter işlemleri ve kredi kartından Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na pay aktarılacak.
Kredi kartlarından hizmet bedeli, ocak ayının başında kesilecek, her kart için ayrı bedel alınacak.
Ocak ayında kart başına 750 TL bedel alınacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Kredi Kartı
- Banka