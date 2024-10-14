Kredi kartı limiti nasıl düşürülür/yükseltilir? Kredi kartı limitini düşürme ve yükseltme işlemi nasıl yapılır?

Savunma Sanayiine katılım payı ücreti kapsamında kredi kartlarından alınacak 750 liralık hizmet bedeli nedeniyle vatandaşlar, "Kredi kartı limiti nasıl düşürülür/yükseltilir?" sorularına yanıt aramaya başladı. 100 bin lira üzerinden olan kart limitlerini 99 bine çekmeye çalışan ve 100 bin liranın altında olan kart limitlerini yükseltmeye çalışan vatandaşlar, bankaları arayarak bu işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. Peki, kredi kartı limiti nasıl düşürülür/yükseltilir?



KREDİ KARTI LİMİTİ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?



Kredi kartı limitini düşürmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:



Banka ile İletişim: Kartınızı veren bankanın müşteri hizmetleriyle iletişime geçin. Telefon veya bankanın mobil uygulaması üzerinden limit değişikliği talep edebilirsiniz.



Online Bankacılık: Eğer bankanız online bankacılık hizmeti sunuyorsa, hesabınıza giriş yaparak kredi kartı limitinizi düşürme seçeneğini bulabilirsiniz.



Yazılı Talep: Bazı bankalar, limit değişikliği için yazılı bir talep isteyebilir. Bu durumda, bankaya bir dilekçe ile başvuruda bulunabilirsiniz.



Gerekçenizi Açıklayın: Limit düşürme talebinizin sebebini belirtmek, bankanın süreci daha hızlı değerlendirmesine yardımcı olabilir.

