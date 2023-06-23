Kredi kartında faiz oranları değişti

Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararının ardından ticari kredi ve kredi karı faiz oranları da değiştirildi. Nakit avans faizi yüzde 1,91'e; gecikme faizi ise yüzde 2,11'e çıktı. Yeni oranların uygulama tarihi de 1 Ağustos'tan 1 Temmuz'a çekildi.

Kredi kartında faiz oranları değişti

Merkez Bankası, ticari kredi faizleri ve kredi kartlarında dikkate alınan referans faiz oranında değişikliğe gitti.

Düzenlemeyle, ticari kredi faizlerinin üst sınırını belirleyen referans faiz oranı yüzde 0,81'den yüzde 1,36'ya çıkarıldı.

Kredi kartları içinse, 1 Ağustos'ta geçerli olması beklenen yeni oranlar 1 Temmuz'a çekildi.

Bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Temmuz PPK toplantı tarihi

Bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Temmuz PPK toplantı tarihi

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Ay başından itibaren nakit avans faizi yüzde 1,36'dan yüzde 1,91'e, gecikme faizi ise yüzde 1,66'dan yüzde 2,11'e çıkartılacak.

Referans faiz oranı daha önce her ayın sondan beşinci iş gününde ilan ediliyordu.

GÜNCEL VERİLERLE HESAPLANACAK

Bundan sonra ise Para Politikası Kurulu toplantısının yapıldığı tarihte en güncel veriler dikkate alınarak hesaplanacak.

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