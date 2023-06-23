Kredi kartında faiz oranları değişti

Ay başından itibaren kredi kartı nakit avans faizi yüzde 1,36'dan yüzde 1,91'e, gecikme faizi ise yüzde 1,66'dan yüzde 2,11'e çıkartılacak.



Referans faiz oranı daha önce her ayın sondan beşinci iş gününde ilan ediliyordu.

GÜNCEL VERİLERLE HESAPLANACAK



Bundan sonra ise Para Politikası Kurulu toplantısının yapıldığı tarihte en güncel veriler dikkate alınarak hesaplanacak.