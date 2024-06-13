Kredi kartıyla, taksitle, banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?

İslam dünyası için büyük öneme sahip Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek bayram boyunca vatandaşlar, kurban kesim ibadelerini gerçekleştirecek. Kurban Bayramı öncesi banka kredisi ya da taksitle kurban almanın caiz olup olmadığı merak ediliyor.



KREDİ KARTIYLA KURBAN SATIN ALMAK CAİZ Mİ?



Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabiliyor. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekiyor. Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli sayılıyor.



TAKSİTLE KURBAN ALINIR MI?



Taksitlendirme yoluyla satın alınan bir mal da alıcının mülkiyetine geçtiği için kurban kesmesini gerektirecek mali imkana sahip olan kişinin bu yolla aldığı hayvanı kurban etmesinde bir sakınca bulunmuyor.

