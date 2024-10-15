Kredi kartlarından katkı payı alınmasını içeren düzenleme ertelendi

NTV yayınına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek düzenleme ile ilgili, "Bütçeye tek kuruş gelmeyecek tamamı savunma sanayi fonuna gidecek ama Meclis eleştirileri dikkate alır" demişti .

KANUN TEKLİFİNDE NELER VAR?



AK Parti'nin Meclis'e sunduğu kanun teklifinde, limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira katkı payı alınması,

gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750'şer lira, tapuda yapılan diğer işlemlerden 375 liralık kesinti yapılması yer alıyordu.



Sıfır araç tescillerinde 3 bin lira, ikinci araç alım satımında bin 500 lira, diğer işlemlerden 75 lira alınması yönünde teklifte bulunuyordu.