Kredi kartlarından katkı payı alınmasını içeren düzenleme ertelendi

AK Parti Grup Başkanı Güler, Savunma Sanayii Destekleme Fonu Teklifi görüşmelerinin sonlandırıldığını açıkladı. Teklifte limiti  100 bin TL ve üzeri kredi kartlarından savunma sanayiine aktarılmak üzere yıllık 750 TL katkı payı alınması da yer alıyordu.

Kredi kartlarından katkı payı alınmasını içeren düzenleme ertelendi
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Kredi kartlarından katkı payı alınmasını içeren Savunma Sanayii Torba Yasa Teklifinin görüşmeleri 2025 yılına ertelendi. 

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Savunma Sanayii Destekleme Fonu Teklifi görüşmelerinin sonlandırıldığını duyurdu. 

Güler, "Teklifi daha detaylı ele almak üzere görüşmeleri sonlandırdık" açıklamasında bulundu.

Kanun teklifi 2025 yılında komisyonda değerlendirilecek. 

MEHMET ŞİMŞEK "BÜTÇEYE TEK KURUŞ GELMEYECEK" DEMİŞTİ

NTV yayınına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek düzenleme ile ilgili, "Bütçeye tek kuruş gelmeyecek tamamı savunma sanayi fonuna gidecek ama Meclis eleştirileri dikkate alır" demişti .

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KANUN TEKLİFİNDE NELER VAR?

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu kanun teklifinde, limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira katkı payı alınması,
gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750'şer lira, tapuda yapılan diğer işlemlerden 375 liralık kesinti yapılması yer alıyordu.

Sıfır araç tescillerinde 3 bin lira, ikinci araç alım satımında bin 500 lira, diğer işlemlerden 75 lira alınması yönünde teklifte bulunuyordu. 

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