Kredi limiti artırma vaadiyle milyonluk vurgun
01.02.2026 10:52
Günübirlik kiraladıkları ofislerde görüşüp kredi kartı limit artırımı vaadinde bulunan iki şüpheli tutuklandı.
Adana'da kredi kartı limiti yükseltme vaadiyle milyonluk vurgun…
İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran K.G. (31) arkadaş ortamında tanıştığı 2 kişinin, limitlerini yükselteceklerini söyleyerek bilgilerini aldıkları kredi kartlarından harcama yaptığı şikayetinde bulundu.
İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler Özkan K. (37) ve Muhammet Ali İ'nin (37) müştekinin kredi kartlarını kullanarak farklı işletmelerden 1 milyon 540 bin lira harcama yaptığını, 300 bin lira da nakit avans çektiğini belirledi.
Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.
Zanlıların, günübirlik kiraladıkları ofislerde görüştükleri kişilere bankalardaki tanıdıkları aracılığıyla kredi puanı yükseltme ve kart limitlerini artırma gibi vaatlerde bulundukları tespit edildi.
Ekipler, şüpheliler Özkan K. ve Muhammet Ali İ'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.