Kredi limiti artırma vaadiyle milyonluk vurgun

Adana'da kredi kartı limiti yükseltme vaadiyle milyonluk vurgun…

İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran K.G. (31) arkadaş ortamında tanıştığı 2 kişinin, limitlerini yükselteceklerini söyleyerek bilgilerini aldıkları kredi kartlarından harcama yaptığı şikayetinde bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler Özkan K. (37) ve Muhammet Ali İ'nin (37) müştekinin kredi kartlarını kullanarak farklı işletmelerden 1 milyon 540 bin lira harcama yaptığını, 300 bin lira da nakit avans çektiğini belirledi.