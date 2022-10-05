Kremlin: İlhak edilen 4 bölge sonsuza kadar Rusya ile birlikte kalacak

Son dakika haberi!Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü (Pentagon) Laura Cooper’ın, Ukrayna'nın Kırım'daki hedefleri vurmak için ABD tarafından sağlanan ekipmanı kullanabileceği yönündeki yorumlarının son derece tehlikeli olduğunu belirten Peskov, bu durumun ABD'nin Ukrayna ihtilafına doğrudan müdahil olduğunun kanıtı olduğunu söyledi.



Diğer taraftan Peskov, Ukrayna topraklarını Rusya'ya dahil etmek ile askeri geri çekilmeler arasında bir çelişki olmadığını ve Moskova'nın dört Ukrayna bölgesini ilhak etme planlarını sürdüreceğini belirtti.



Peskov "Bu bölgeler sonsuza kadar Rusya ile birlikte olacak" dedi.



Bununla birlikte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son günlerde savaş alanında yaşanan büyük gerilemelere rağmen Ukrayna’nın doğusundaki Herson, Zaporijya, Luhansk ve Donetsk’in ilhakını resmileştirdi.



Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson'u ilhak etti.

Son olarak Peskov, Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıları içeren patlamalara yönelik araştırmalara Rusya’nın da dahil olması gerektiğini söyledi.



UKRAYNA ORDUSU HERSON VE HARKİV'DEKİ BAZI YERLEŞİM YERLERİNİ GERİ ALDI



Öte yandan, Ukrayna ordusunun Herson bölgesinde 4, Harkiv bölgesinde de bir yerleşim birimini Rus güçlerinden geri aldığı duyuruldu.



Ukrayna basınında yer alan haberde, Herson bölgesindeki Davydiv Brid, Starosillya, Novopetrivka, Dudçani yerleşim birimlerinin kontrolünün yeniden Ukrayna'ya geçtiği belirtildi.



Harkiv bölgesinde de Bohuslavka köyünün Rus güçlerinden geri alındığı ifade edildi. Öte yandan sosyal medyada Ukrayna güçlerinin söz konu yerleşim birimlerine girişini gösteren görüntüler yayımlandı.



Ukrayna ordusu, Harkiv, Herson ve Donetsk bölgelerinde Rus güçlerine karşı saldırı başlatmıştı.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün yaptığı açıklamada, eylülden bu yana sadece Harkiv'de 450'den fazla yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını belirtmişti.