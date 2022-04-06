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Kremlin: Müzakereler yavaş ilerliyor

Kremlin'den yapılan açıklamada, Ukrayna ile müzakerelerin yeterince hızlı ilerlemediği belirtildi.

Haberler - NTV Haber 06.04.2022 - 17:18

Kremlin: Müzakereler yavaş ilerliyor

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Kremlin'den -Ukrayna arasında devam eden barış görüşmelerine ilişkin açıklama geldi. 

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "İlerleme ummak için bir neden ortaya çıktığında, süreci engelleyen bazı durumlar oluyor" sözlerini hatırlattı.

Buna Buça'dan gelen görüntülerin de dahil olduğunu belirtti. Peskov, "Tüm bu sahtekarlık barış görüşmeleri sürecini baltalıyor" dedi.

Müzakerelerde yeni tur görüşme için çalışmaların sürdüğünü de vurgulayan sözcü, "Süreç istediğimizden daha yavaş ilerliyor. Herhangi bir ilerleme sağlamak için önümüzde uzun bir yol var" diye konuştu.

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