Kremlin: Müzakereler yavaş ilerliyor

Kremlin'den Rusya-Ukrayna arasında devam eden barış görüşmelerine ilişkin açıklama geldi.



Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "İlerleme ummak için bir neden ortaya çıktığında, süreci engelleyen bazı durumlar oluyor" sözlerini hatırlattı.

Buna Buça'dan gelen görüntülerin de dahil olduğunu belirtti. Peskov, "Tüm bu sahtekarlık barış görüşmeleri sürecini baltalıyor" dedi.



Müzakerelerde yeni tur görüşme için çalışmaların sürdüğünü de vurgulayan sözcü, "Süreç istediğimizden daha yavaş ilerliyor. Herhangi bir ilerleme sağlamak için önümüzde uzun bir yol var" diye konuştu.

