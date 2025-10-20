Kreşte akılalmaz olay: Öğretmen, 3 yaşındaki çocuğu ısırdı

Edirne'de özel bir kreşte skandal bir olay yaşandı.

3 yaşındaki kızını kreşten almaya giden baba Y.K., kızının ağladığını fark etti. Kızıyla konuşan baba, kızının kolunu göstermesi üzerine buradaki morluk ve ısırılma izini gördü.



Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giden Y.K., "kızının bahse konu kurum içerisinde uyuduğu esnada başlarında bulunan öğretmen tarafından kolunun ısırıldığını" iddia etti.

Mağdur aile, kreş öğretmeni N.D.'den şikayetçi oldu.



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, iddia üzerine söz konusu kreşte inceleme başlattı.

"ÇOCUĞU ÖPERKEN YAŞANDI"



İfadesi alınan şüpheli öğretmen, "Isırma gibi kasıtlı bir eylemim olmadı. Çocuğu öperken yaşandı. Cildi hassas olduğu için kızarıklık yaşandı. Sevme anında yaşanan bir gelişme" diyerek savunma yaptı.

Şüpheli öğretmen ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

