Kreşte çocuklara şiddete dava. Öğretmenin 56 yıla kadar hapsi istendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde özel bir kreşte 7 çocuğa eziyet edildiği iddiasıyla ilgili 6 sanık hakkında dava açıldı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2024 yılında bazı velilerin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında o dönem kreşte öğretmenlik yapan A.Ç. ile B.G, kreş müdürü A.Y, kreşin sahibi B.İ.Y, kreşte görevli psikolog B.M. ve beden eğitimi öğretmeni C.Y. hakkında hazırlanan iddianame, Aydın 9. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.



Cumhuriyet savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sınıf öğretmenleri A.Ç. ile çocuk bakıcısı B.G.'nin görevleri sırasında sorumlulukları altındaki çocuklara sistematik biçimde şiddet uyguladıkları, bu eylemlerin disiplin sınırlarını açıkça aştığı ifade edildi. İki öğretmenin “çocuğa karşı eziyet” suçundan yargılanmaları talep edildi. İ



ÇOCUKLARIN DAVRANIŞLARI DEĞİŞTİ



2024 yılı Mart ayında ailelerin çocuklarında gözlemledikleri davranış değişiklikleriyle gün yüzüne çıkan ve ailelerin pedagog eşliğinde çocuklarıyla yaptığı görüşmelerde, kreşte görevli personelin sert ve uygunsuz davranışlarda bulunduğunun anlatıldığı, bunun üzerine güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği, kamera görüntülerinde çocukların itilerek yere düşürüldüğü, sert müdahalelere maruz kaldığı anların yer aldığı görüldü. Söz konusu görüntülerin ardından 8 çocuktan 6'sının ailesi savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce de kreş hakkında idari ve cezai işlem uyguladı. Ailelerin çocuklarını kurumdan almasının ardından kreşin eğitim faaliyetlerine son verdi.



ŞİKAYETE RAĞMEN HERHANGİ BİR ÖNLEM ALINMADI



Dosyada yer alan müşteki ifadelerinde, bazı velilerin durumu kuruma bildirdiği ancak herhangi bir önlem alınmadığı, şiddet içeren davranışların farklı tarihlerde tekrarlandığı ve süreklilik arz ettiği iddia edildi. Hazırlanan iddianamede çocukların itilmesi, yere düşürülmesi, saçlarının çekilmesi, bez değişimlerinin sınıf ortamında yapılması ve ceza duvarı benzeri uygulamalarla psikolojik baskı kurulması gibi çok sayıda eyleme yer verildi. Bu uygulamaların çocukların bedensel ve ruhsal gelişimlerine zarar verdiği vurgulanarak 'çocuğa karşı eziyet' suçunun işlendiği kanaatine varıldığı belirtildi.



“SUÇU BİLDİRMEME” SUÇU İŞLEDİLER



İddianamede sanık A.Ç. hakkında "çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı eziyet" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Bu suçun 7 ayrı kişiye karşı işlenmesi nedeniyle toplam 21 yıldan 56 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

B.G'nin, aynı suçu 1 öğrenciye karşı işlemesinden dolayı 3 yıldan 8 yıla kadar hapsi istendi.

Diğer sanıklar hakkında ise "suçu bildirmeme" suçundan 1,5 yıla kadar ceza talep edildi.

Sanık A.Ç, iddianamede yer alan ifadesinde şunları kaydetti:

"İşe başladığımda büyük gruplarla çalıştım ve sıkıntı yaşamadım. Küçük gruplarla çalışmayacağımı yetkililere bildirmiştim. Ancak bana bildirilmeden küçük gruba geçirildim. Bu süre zarfında defalarca küçük grupla yapamadığımı ifade ettim. Yanıma bir çocuk bakıcısı talep ettim. Grubumda bulunan ikizlerin, birbirini olumsuz tetiklemesi nedeniyle ayrı iki grupta bulunmalarının daha iyi olacağı konusunda öneride bulundum ancak hiçbir şekilde sonuç alamadım ve sabrım tükendi."

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE YANSIMIŞTI



Efeler ilçesindeki kreşte 27 Mart 2024'te bazı veliler, çocuklarının darp edildiği iddiasıyla polise şikayette bulunmuştu. Şikayet üzerine incelenen okulun kamera görüntülerinde A.Ç'nin bir öğrenciye eziyet ettiği anlar yer almıştı. Bunun üzerine A.Ç. okuldan uzaklaştırılmış, ardından diğer çalışanlar ve okul yönetimi hakkında adli soruşturma başlatılmıştı.