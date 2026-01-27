Kreşte taciz ve şiddet skandalı. Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Eyüpsultan'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kreşte bir çocuğa şiddet uygulandığı iddia edildi. 3 yaşındaki çocuklarının vücudunda morluklar gören aile durumdan şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada bir kişi çocuğa ait cinsel saldırı suçundan tutuklandı. 3 kişiyse yurt dışı çıkış yasağını içeren adli kontrol hükümleriyle serbest kaldı.

Bu kapsamda, polis ekipleri, akşam saatlerinde söz konusu çocuk etkinlik merkezine geldi.

Burada çeşitli incelemelerde bulunan polis ekiplerinin binanın içini ve çevresini kontrol ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMANIN AYRINTILARI

Eyüpsultan'da, İBB'ye bağlı çocuk etkinlik merkezinde bazı çocukların darp ve istismara uğradığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye bağlı Eyüpsultan'da faaliyet gösteren kreşte çocuklara darp ve istismar iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, 4 şüphelinin mevcutlu olarak adliyeye getirilmesi talimatı verilmişti.

Bu kapsamda adliyeye götürülenler arasında yer alan, spor hocası olan bir şüpheli tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken öğretmen olan 3 zanlı ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderilmişti.

Sulh ceza hakimliği, 23 Ocak'ta bir şüphelinin çocuğa karşı "cinsel saldırı" suçundan tutuklanmasına karar vermiş, diğer 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

İBB'den yapılan açıklamada, konuyla ilgili İBB Teftiş Kurulu tarafından da soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Yapılan titiz incelemelerde, kamera görüntülerinde iddiaları destekleyen herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte soruşturmanın selameti açısından ilgililer görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Süreç kapsamında başlatılan idari inceleme ve teftiş çalışmaları devam etmekte olup, ortaya çıkacak sonuçlar kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

BAKAN GÖKTAŞ: YENİ İHBARLAR VAR

Olayla ilgili Mahinur Özdemir Göktaş da sert açıklamalarda bulundu. Göktaş, söz konusu merkezin “çocuk etkinlik merkezi” adı altında fiilen kreş hizmeti verdiğini belirterek, ailelere hiçbir destek sağlanmadığını ve görüntülerin yaklaşık 20 gün sonra paylaşıldığını söyledi

Göktaş, olayın münferit olmadığını, son günlerde benzer farklı ihbarların da kendilerine ulaştığını belirterek, bakanlık olarak mağdur çocuğun ve ailenin haklarını sonuna kadar savunacaklarını, diğer ailelerin açacağı davalara da müdahil olacaklarını açıkladı.

BAKAN TUNÇ: ŞİDDET VE İSTİSMAR KABUL EDİLEMEZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, çocuklara yönelik en küçük şiddet ya da istismarın asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.