Kreşte taciz ve şiddet skandalı. Spor hocası tutuklandı

Soruşturmayı Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Eyüpsultan'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kreşte bir çocuğa şiddet uygulandığı iddia edildi. 3 yaşındaki çocuklarının vücudunda morluklar gören aile durumdan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada bir kişi çocuğa ait cinsel saldırı suçundan tutuklandı. 3 kişiyse yurt dışı çıkış yasağını içeren adli kontrol hükümleriyle serbest kaldı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

Yaşanan olaya AK Parti Genel Başkan yardımcısı Faruk Acar, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Acar, "Milleti “kreş açıyoruz” diyerek ikna ettiniz, arka planda Bakanlık denetiminden kaçırılmış ruhsatsız oyun evleri kurguladınız." ifadelerini kullandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iddiaların ardından ekiplerin ivedilikle harekete geçtiğini bildirerek, "Bu çerçevede mağdur evladımızın haklarını korumak Bakanlığımızın temel görevidir. Bakanlık olarak çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda olayla ilgili ihmali bulunanların en ağır cezayı almaları için yargı sürecine müdahil olarak yakından takip edeceğiz" açıklamasını yaptı.

ADALET BAKANI TUNÇ: ŞİDDET YA DA İSTİSMAR KABUL EDİLEMEZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın titizlikle devam ettiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Eyüpsultan'daki çocuk etkinlik merkezinde çocukların darp ve istismar edildiği iddialarıyla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında; Çocuk etkinlik merkezinde çalışan spor eğitmeni nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanmış, Aynı çocuk etkinlik merkezinde öğretmen olarak çalışan 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Soruşturma titizlikle devam etmektedir. Çocuklara yönelik en küçük şiddet, ihmal ya da istismar asla kabul edilemez. En savunmasız bireyler olan çocuklarımızın emanet edildiği hiçbir kurum, bu sorumluluğu hafife alamaz. Tek bir çocuğun bile canının yanmasına, korkutulmasına ya da travmatize edilmesine göz yumulamaz."

İBB: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu olayla ilgili soruşturma başlattı. İBB'den yapılan açıklamada olayda adı geçen kişilerin görevden uzaklaştırıldıkları ifade edildi. Soruşturma sonunda açıklama yapılacağı belirtildi.