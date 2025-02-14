Kripto devi Tether baskı altında mı? Bitcoin satabileceği iddia edildi
ABD bankacılık devi JPMorgan, Tether'in rezerv yapısını değiştirmek zorunda kalabileceğini iddia etti. Bankanın raporuna göre kripo şirketi, Bitcoin ve düzenlemelere uyumsuz diğer varlıkları elden çıkarabilir. Tether, halihazırda stablecoin pazarının en büyük oyuncusu konumunda bulunuyor.
ABD'de stablecoin pazarına yönelik yeni düzenleme teklifleri gündeme geldi.
JPMorgan tarafından yayımlanan bir rapor, piyasa değeri açısından en büyük stablecoin olan USDT’nin ihraççısı Tether’in bu düzenlemelere uyum sağlamak için rezervlerinde değişiklik yapmak zorunda kalabileceğini ortaya koydu.
TETHER'İN REZERV YAPISI
JPMorgan analistleri, Tether’in rezervlerinin STABLE Yasası’na yalnızca yüzde 66, GENIUS Yasası’na ise yüzde 83 oranında uyumlu olduğunu belirtti. Önerilen ABD Sabit Paraları İçin Ulusal Yeniliği Rehberlik Etme ve Oluşturma (GENIUS) Yasası, 10 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip stablecoin ihraççılarının federal düzenlemelere tabi olmasını zorunlu kılarken, STABLE Yasası ise eyalet düzenlemesi gerekliliği getiriyor.
JPMorgan’ın raporunda, STABLE Yasası'nın rezerv gereksinimlerinin daha sıkı olduğu ve yalnızca sigortalı mevduatlar, ABD Hazine bonoları, kısa vadeli Hazine repo işlemleri ve merkez bankası rezervlerine izin verdiği vurgulandı. Senato tasarısı, ayrıca para piyasası fonlarına ve ters repo işlemlerine de rezerv olarak izin veriyor. Analistler, her iki yasa tasarısının da sadece yüksek kaliteli ve likit varlıkları rezerv olarak kabul ettiğini belirtti.
Tether’in stablecoin piyasasında yaklaşık yüzde 60'lık bir paya sahip olduğu ve USDT’nin piyasa değerinin 142 milyar dolara ulaştığı göz önüne alındığında, şirketin bu düzenlemelere uyum sağlamak için rezerv kompozisyonunda değişikliğe gitmesi gerekebilir. JPMorgan, Tether’in rezervlerinde altın, Bitcoin (BTC), şirket tahvilleri, teminatlı krediler ve diğer yatırımlardan oluşan uyumsuz varlıkların bulunduğunu ve düzenlemelere uyum sağlamak için bu varlıkları satması gerekebileceğini öne sürdü.
BİTCOİN SATIŞI GÜNDEMDE OLABİLİR
Bankanın analizinde, Tether’in daha fazla Hazine bonosu gibi düzenlemeye uygun varlık satın alabilmesi için Bitcoin ve diğer uyumsuz varlıkları satmasının gerekebileceği ifade edildi. JPMorgan, stablecoin arzının büyümesiyle birlikte Tether’in düzenlemelere uyum oranının geçen yılın ortasından bu yana azaldığını da vurguladı.
Öte yandan, Tether sözcüsü, şirketin ABD'deki stablecoin yasa tasarılarını yakından takip ettiğini ve yerel düzenleyicilerle aktif olarak iletişimde olduğunu belirtti. Sözcü, "Sektörle istişare yapılması gerekiyor ve hangi yasa tasarısının ilerleyeceği henüz belirsiz." dedi.
TETHER'DEN SERT TEPKİ
Tether CEO’su Paolo Ardoino, JPMorgan’ın raporuna tepki göstererek perşembe günü X’te paylaştığı bir gönderide, "JPM analistleri sinirli çünkü Bitcoin’e sahip değiller." ifadelerini kullandı.
Tether, rezervlerinin büyük bir kısmının yüksek likiditeye sahip olduğunu ve şirketin ABD Hazine bonoları aracılığıyla her çeyrekte 1,2 milyar dolardan fazla kâr ürettiğini vurgulayarak, yeni düzenlemelere uyum sağlamanın kendileri için kolay olacağını belirtti.
JPMorgan, önerilen yeni yasa tasarılarının Tether gibi stablecoin ihraççıları için daha fazla şeffaflık ve daha sıkı rezerv denetimleri getireceğini de raporunda vurguladı. Bu durum, şirketin geçmişte rezerv şeffaflığı konusunda eleştirilere maruz kaldığı düşünüldüğünde, Tether için ek bir zorluk yaratabilir.
Tether'in önümüzdeki süreçte ABD'deki düzenlemelere nasıl yanıt vereceği, stablecoin piyasası ve kripto para ekosistemi için önemli bir gelişme olmaya devam edecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Bitcoin
- Kripto Para
- Piyasalar
- Finans
- Ntvpara Kripto Para