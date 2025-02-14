Kripto devi Tether baskı altında mı? Bitcoin satabileceği iddia edildi

ABD'de stablecoin pazarına yönelik yeni düzenleme teklifleri gündeme geldi.



JPMorgan tarafından yayımlanan bir rapor, piyasa değeri açısından en büyük stablecoin olan USDT’nin ihraççısı Tether’in bu düzenlemelere uyum sağlamak için rezervlerinde değişiklik yapmak zorunda kalabileceğini ortaya koydu.

TETHER'İN REZERV YAPISI



JPMorgan analistleri, Tether’in rezervlerinin STABLE Yasası’na yalnızca yüzde 66, GENIUS Yasası’na ise yüzde 83 oranında uyumlu olduğunu belirtti. Önerilen ABD Sabit Paraları İçin Ulusal Yeniliği Rehberlik Etme ve Oluşturma (GENIUS) Yasası, 10 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip stablecoin ihraççılarının federal düzenlemelere tabi olmasını zorunlu kılarken, STABLE Yasası ise eyalet düzenlemesi gerekliliği getiriyor.



JPMorgan’ın raporunda, STABLE Yasası'nın rezerv gereksinimlerinin daha sıkı olduğu ve yalnızca sigortalı mevduatlar, ABD Hazine bonoları, kısa vadeli Hazine repo işlemleri ve merkez bankası rezervlerine izin verdiği vurgulandı. Senato tasarısı, ayrıca para piyasası fonlarına ve ters repo işlemlerine de rezerv olarak izin veriyor. Analistler, her iki yasa tasarısının da sadece yüksek kaliteli ve likit varlıkları rezerv olarak kabul ettiğini belirtti.



Tether’in stablecoin piyasasında yaklaşık yüzde 60'lık bir paya sahip olduğu ve USDT’nin piyasa değerinin 142 milyar dolara ulaştığı göz önüne alındığında, şirketin bu düzenlemelere uyum sağlamak için rezerv kompozisyonunda değişikliğe gitmesi gerekebilir. JPMorgan, Tether’in rezervlerinde altın, Bitcoin (BTC), şirket tahvilleri, teminatlı krediler ve diğer yatırımlardan oluşan uyumsuz varlıkların bulunduğunu ve düzenlemelere uyum sağlamak için bu varlıkları satması gerekebileceğini öne sürdü.

