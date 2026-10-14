Kripto dünyasında "Balina James" olarak tanınıyor. Beşiktaş'ta yakalandı, evden servet çıktı
14.10.2026 14:08
Son Güncelleme: 14.10.2026 14:37
Yüklü miktarda para, dijital materyaller, ziynet eşyaları ve silahlarla birlikte yakalanan zanlı gözaltına alındı.
Interpol tarafından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan "Balina James" lakaplı kripto dolandırıcısı Richard James Schueler, İstanbul'da eşiyle birlikte yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) desteğiyle uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmalar sonucunda yüklü miktarda kripto para dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan Richard James Schueler'in Beşiktaş'ta olduğunu belirleyen ekipler, tespit edilen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda yabancı uyruklu şüpheliler Richard James Schueler ile eşi A.K. gözaltına alındı.
Küresel kripto para piyasalarında "Balina James" lakabıyla tanınan Richard James Schueler, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından 1,5 milyar dolarlık kripto fonunu zimmetine geçirmekle suçlanıyor.
Evde yapılan aramalarda 600 bin dolar, 24 lüks saat, 20 altın bileklik, 7 altın zincir kolye, 2 bin 600 euro ve 50 bin lira ele geçirildi.
Adresteki aramalarda 600 bin dolar, 24 lüks saat, 20 altın bileklik, 7 altın zincir kolye, 2 bin 600 euro, 50 bin lira, 3 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek, 7 şarjör, bin 360 mermi, 2 drone, 12 cep telefonu, 8 bilgisayar kasası, 6 dizüstü bilgisayar, 20 ekran kartı, 14 SSD, 7 flash bellek ve 3 hafıza kartı ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için Emniyet'e götürüldü.