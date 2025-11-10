Kripto para dolandırıcılarına 66 yıl hapis

Erzurum'da Bitcoin'le kar payı elde etme vaadiyle, 5 yılın sonunda dört şüpheli için toplamda en az 66 yıl hapis cezası istenirken, mağdurların dolandırıcılara kaptırdığı paralar, enflasyon karşısında büyük ölçüde değer kaybetti.



NE OLMUŞTU?



Erzurum’da mağdurların iddiasına göre, Tuba P., eşi Erkan P., ortağı Seda K. ve Birgül D. aracılığı ile vatandaşlardan para topladı. Kurduğu saadet zinciri ile yatırım yaptıkları parayı değerlendirip, 6 yıl boyunca kâr payı dağıtan Tuba P. son aldığı paraların geri ödemesini yapmadı. Tuba P’ye ulaşamayan 16 kişi, 2020 yılında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikâyetçi olmuştu.



BAZI SANIKLARA BERAAT KARARI VERİLDİ



Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir kısım sanıklar hakkında CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince beraat kararı verilirken sanıkların iştirak iradesi ile aynı fikir ve eylem birliği içerisinde üzerlerine atılı birden fazla kişi ile birlikte basit dolandırıcılık suçunu işlediklerinin mahkeme tarafından kabul edilmesine rağmen mahkemenin gerekçeli kararında katılan bazlı değerlendirme yapılarak sanıkların bir kısım katılanlara yönelik eylemlerinin birden fazla kişi ile birlikte basit dolandırıcılık suçu olarak kabul edilirken bir kısım katılanlara yönelik eylemlerinin ise iştirak iradesi ile gerçekleşmediğinin kabul edilmesi suretiyle sanıklar hakkında CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince beraat kararı verildi.



'5 YIL ÖNCENİN VERİLEN PARASIYLA ŞİMDİKİ BİR DEĞİL'

Usul ve esas yönünden Kanun'a aykırı bulunduğundan kararın istinâfen kaldırılmasını isleyen mağdurlar, "5 yıl süren bir davada verilen cezalar müşteki olarak bizleri çok üzdü zararlarımız ana para üzerinden değerlendirildi 5 yıl öncenin verilen parasıyla şimdiki bir değil" dediler.