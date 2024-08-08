Kripto para dolandırıcılarına darbe: Piyasa değeri 166 milyon 864 bin lira

İstanbul'da düzenlenen kripto para borsası dolandırıcılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Suç gelirinden elde edilen piyasa değeri 166 milyon 864 bin lira olan 4 konut, arsa ve araca da el konuldu.

Kripto para dolandırıcılarına darbe: Piyasa değeri 166 milyon 864 bin lira

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarının önlenip şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bazı şüphelilerce yönetilen şirketlerin kripto para borsası adı altında hizmet verdiğini, yüklü miktarlarda paralar ödenerek parlak bir reklam imajı ve yurt dışından alınan sponsorluklarla güven oluşturulduğunu belirleyen ekipler, şüphelilerin, kripto para borsası aracılığıyla vatandaşları dolandırarak mağdur ettiklerini ortaya çıkardı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, tespiti yapılan firmanın sahibi ve suç örgütü elebaşı Y.U'nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi, düzenledikleri operasyonla yakaladı.

PİYASA DEĞERİ 166 MİLYON 864 BİN TL

Operasyon sonrası suçtan elde edildiği değerlendirilen piyasa değeri 166 milyon 864 bin lira olan 4 konut, arsa ve araca el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.

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