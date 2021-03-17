Kripto para ile askıda çiğ köfte

Son zamanlarda kullanımı artmaya başlayan ve tüm dünyayda olduğu gibi Türkiye'de de gündeme oturan kripto para artık esnaf tarafından da kullanılıyor.

Kahramanmaraş'ta bir gözlemeciden sonra çiğ köfteci de kripto para ile satış yapmaya başladı. Çiğ köfteci Seydihan Kara, satışlarında kripto para birimlerinden Avax'ı kullanarak yeni bir ticari girişimde bulundu.

Seydihan Kara, kripto para ile yaptığı her satışta askıya 26 çiğ köfte bırakıyor.



Avax'ın kurucusu Prof. Dr. Emin Gün Sirer sosyal medyadan paylaşım yaparak Seydihan Kara'ya destek verirken, bir kişi de Kara'nın hesabına 1 Avax göndererek askıya 26 çiğ köfte bıraktı.



Dijital çağa ayak uydurmak adına satışlarda Avax kullanmaya karar verdiğini ve bunun da müşteriler tarafından ilgi gördüğünü ifade eden Kara, şunları söyledi:

"İNSANLAR GELİP İSTEDİKLERİ KADAR ALABİLİYOR"



"Müşterilerimiz yemeklerini yedikten sonra Avax kripto para ile ödeyebiliyorlar. Daha sonra da bunu askıda çiğ köfteye çevirdik. Askıda çiğ köfte olayını, aslında günümüz çağında halen insanların sıkıntı yaşaması sebebiyle ve kripto paraları da bu zamana uyarlamak için yaptık. Bayağı bir rağbet gördü ve 35 tane de sipariş aldık. İsteyen insanlar gelip istedikleri kadar alıp gidebiliyorlar, ücreti zaten kripto parayla ödenmiş oluyor.

"BİTCOİN'İN PİZZASI VARSA AVAX'IN DA ÇİĞ KÖFTESİ VAR"

Kripto para uzmanı Devrim Danyal Bey bizim askıda çiğ köfte uygulamasını gördüğünde o da destek olmak istedi ve ilk askıda çiğ köfte satışımızı onunla gerçekleştirmiş olduk. Devrim Bey, hesabımıza 1 Avax göndererek destekte bulundu. Devrim Bey gönderdiği zamanda kripto para 220 TL'ydi ve 26 çiğ köfte dağıtmamıza vesile oldu. Kripto parayı bundan sonra da kullanmaya devam edeceğiz ve bizim sloganımız, Bitcoin'in pizzası varsa Avax'ın da çiğ köftesi var."