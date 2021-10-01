Kripto paradan kar vaadi ile 1 milyon TL'lik vurgun: Kredi çektim, arabalarımı sattım

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan O.G.A., iddiaya göre ilçede ağabeyinin arkadaşlarından kripto para piyasasından aylık yüzde 20 kar vaadi ile yaklaşık 1 milyon TL para topladı. Kişilere ilk ay yüzde 20 kar verip, bir daha görünmedi. Şahsın kendisine ait iki telefon hattının ise gelen aramalara kapalı olduğu, ancak mesaj uygulamalarında mesajların ulaştığı iddia edildi.



Ayrıca şahsın Whatsapp konuşmalarında mağdurlara “Abi ben sana bir şey diyeyim mi? Biz senle grafik konuşuyoruz. Şu an anlatmama dahi gerek yok tam zamanı. Biz kaç gündür sana diyoruz. Aha geldi. Burada yakalanan yakalandı. Arabanı da bekletme derim" sözleri dikkat çekti.



Zanlının 500 bin TL değerinde mağdur ettiği Ali Can, Hacı Osman Kızıkoğlu, Yalçın Marangoz ve Hakan Toktay, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oldu. Yapılan inceleme sonucunda zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

“KREDİ ÇEKTİM, ARABALARIM VARDI, ONLARI SATTIM VERDİM”



Kaçan kişiye adeta servetini kaptıran Hacı Osman Kızıkoğlu, “Para kazanmak için bitcoin alıp satmak istedik. Emekli bir polis arkadaşım bu işi kardeşinin iyi yaptığını belirterek bizi kardeşi ile tanıştırdı. Kardeşinin alt coinlerde iyi olduğunu belirtti. Ben parça parça ayda yüzde 20 kar vaadi ile para verdim. Bana ilk verdiğim paralarda yüzde 20 para ödedi. Ondan sonra ben kredi çektim, arabalarım vardı, onları sattım verdim. Emniyete giderek suç duyurusunda bulundum. Birkaç arkadaş da dilekçe verdi. 55 gün olmasına rağmen yakalanamadı. Emniyet güçlerimizden bir an önce yakalamasını ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” dedi.



“BU İŞİN SONUNDA YUVAM DA DAĞILDI”



Bu kişinin Türkiye’de olduğunu bildiklerini belirten Kızıkoğlu, "Bu olaydan sonra eşimin ve çocuklarımın psikolojileri bozuldu. 28 yıllık eşim ayrılma kararı aldı. Mahkemede boşandık. Bu işin sonucunda yuvam da dağıldı. Parça parça 360 bin TL tutarında para verdim. Bankadan kredi çektim. Gözümüze bir perde indi, ne dediyse yaptık. Bizi mağdur eden kişiyi ihbar eden kim olursa olsun paramızı aldığımızda kendisine 10 bin TL ödül vereceğiz” diye konuştu.



“BİZİM BİLDİĞİMİZ 5 KİŞİDEN 1 MİLYON TL TOPLUYOR”



Yaşadığı durumu anlatan Ali Can ise, “Bizim bildiğimiz 5 kişiden 1 milyon TL topluyor. Ben 115 bin TL verdim. Mağdur olan başka arkadaşlarım da var. Bu kişinin rahat şekilde gezmesi ve dolaşmasını anlamıyorum. Bir an önce yakalanarak gerekli cezalarını çeksin” ifadelerini kullandı.