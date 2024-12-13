Kripto parayla dolandırıcılık: Banka hesaplarında 219 milyon lira hareketlilik

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kripto para sistemi içerisinde yüksek kazanç sağlamak vaadiyle vatandaşları dolandıran 6 şüpheliye yönelik çalışma başlattı.



Şüphelileri fiziki ve teknik takibe alan siber ekipleri, şüphelilerin banka hesaplarında 219 milyon lira para hareketliliği olduğunu tespit etti.



Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İstanbul, Hatay, Aydın, Karabük ve Sakarya'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.