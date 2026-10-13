Kriptolu yazışmalar 10 tonluk uyuşturucu sevkiyatı ele verdi
13.10.2026 10:45
13 ilde operasyon düzenlendi.
Kriptolu haberleşme programı üzerinden uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştiren şebekeye operasyon düzenlendi. 35 kez toplam 10 tonun üzerinde uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirildiği belirlendi.
İstanbul merkezli 13 ilde uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve MASAK destekleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında; uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir suç örgütünün, farklı ülke ve illerde uyuşturucu madde imalatı, sevkiyatı ve dağıtımını organize ettiği tespit edildi.
UYUŞTURUCU SEVKİYATI
Yapılan çalışmalarda, örgüt yöneticilerinin uyuşturucu madde ticaretinin organizasyonu, kimyasal maddelerin temini, uluslararası sevkiyatların nakliye ve lojistik süreçlerinde görev aldıkları belirlendi.
Şüphelilerin şifreli haberleşme verileri de incelendi. İnceleme sonucu örgütün uluslararası tedarik ve sevkiyat faaliyetleri ile ülke içi dağıtım ağı arasındaki bağlantılar ortaya çıkarıldı.
Ayrıca, şüphelilerin eroin, esrar ve kokain ticareti kapsamında toplam 10 ton 100 kilogram uyuşturucu maddeyle bağlantılı olduğu tespit edildi.
Şüphelilerin yakalanmasına ilişkin 13 ilde 2 bin personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.
168 ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Yürütülen çalışmalar sonucunda eylemlere iştirak ettiği değerlendirilen 168 şüphelinin kimlik bilgileri tespit edildi. Şüphelilerden 29'unun başka suçlardan cezaevinde bulunduğu, 74'ünün yurt dışında olduğu, 5'inin hayatını kaybettiği, 60'ının ise Türkiye'de bulunduğu belirlendi.
Türkiye'de bulunan 60 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alınırken yurt dışında bulunduğu tespit edilen şüpheliler hakkında ise kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik çalışma başlatıldı.
13 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
13 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda suçtan elde edildiği tespit edilen; 163 gerçek kişiye ait banka hesapları ve kripto varlıklar, 556 taşınmaz, 155 motorlu taşıt, 71 şirketteki ortaklık payları olmak üzere toplam 7 milyar 657 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.
“ZEHİRDEN SERVET, SUÇTAN SALTANAT KURDURMAYIZ”
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Çiftçi, paylaşımının başında "Zehirden servet, suçtan saltanat kurdurmayız." ifadelerini kullanıp "Uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri kirli parayla kendilerini dokunulmaz zanneden alçaklar, şirketlerin ve taşınmazların ardına saklanarak hesap vermekten kurtulacaklarını sanmasın! Biz yalnızca zehir tacirlerinin değil, bu kirli ticareti örgütleyenlerin, finanse edenlerin ve suç gelirlerini aklamaya çalışanların da peşindeyiz." dedi.
"Ne kirli paranız size kalkan olur ne de suçtan elde ettiğiniz servet sizi kurtarır" diyerek şüphelilere tepki gösteren Çiftçi, şöyle devam etti:
“Bu milletin evlatlarının geleceğini zehirleyerek kurduğunuz saltanatı başınıza yıkacağız. Suçun kökünü de kurutacağız, kirli paranın kaynağını da!”