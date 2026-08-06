Kritik MGK'da gündem Terörsüz Türkiye
06.08.2026 06:24
Son Güncelleme: 06.08.2026 06:25
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 15.30'da Beştepe'de yapılacak.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bugün toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı Terörsüz Türkiye Süreci olacak.
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek.
MGK, Meclis'e sunulan çerçeve yasanın kabul edilmesiyle örgütün silah bırakmasının tespit ve teyit makamı olarak çalışacak. 15.30'da başlayacak kurul toplantısında bu süreçte görev alan diğer kurumlarla eş güdüm ve koordinasyon ele alınacak.
MGK toplantısında sürece ilişkin geniş kapsamlı değerlendirme ise hem istihbarat birimleri hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki istihbari raporları ışığında yapılacak. Hem Irak hem de Suriye'nin kuzeyindeki son durum gözden geçirilecek.
Toplantının ardından yapılacak yazılı açıklamada Terörsüz Türkiye Süreci'ne ilişkin değerlendirmelere yer verilmesi bekleniyor.