Kritik MGK'da gündem Terörsüz Türkiye

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe 'de gerçekleştirilecek.

MGK, Meclis'e sunulan çerçeve yasanın kabul edilmesiyle örgütün silah bırakmasının tespit ve teyit makamı olarak çalışacak. 15.30'da başlayacak kurul toplantısında bu süreçte görev alan diğer kurumlarla eş güdüm ve koordinasyon ele alınacak.

MGK toplantısında sürece ilişkin geniş kapsamlı değerlendirme ise hem istihbarat birimleri hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki istihbari raporları ışığında yapılacak. Hem Irak hem de Suriye'nin kuzeyindeki son durum gözden geçirilecek.

Toplantının ardından yapılacak yazılı açıklamada Terörsüz Türkiye Süreci'ne ilişkin değerlendirmelere yer verilmesi bekleniyor.