Krom madeninde göçük: Bir mühendis ve bir işçi öldü

Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkiinde faaliyet gösteren krom madeninde dün saat 23.00 sıralarında göçük meydana geldi.

Maden sahasında çalışan biri mühendis, ikisi işçi olmak üzere üç kişinin göçük altında kaldığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri göçük altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına başladı.

Acıpayam Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre iki kişinin yaşamını yitirdiği, bir işçiyi ise kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifadeleri yer aldı.

Göçük altında kalan Maden Mühendisi Kadir Özer ve işçi Rıfat Salman’ın cenazelerine ulaşıldığı öğrenildi. İşçi Mustafa Karahan’ı ise kurtarma çalışmaları sürüyor.