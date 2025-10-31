Kronik böbrek hastalığının erken belirtileri: 5 uyarı işareti var

AYAK VE GÖZ ÇEVRESİNDE ŞİŞKİNLİK



KBH’nin erken uyarı işaretlerinden biri, özellikle sabahları göz çevresinde fark edilen şişliktir. Bu durum, hasarlı böbreklerin protein sızdırmasıyla ortaya çıkıyor ve proteinüri olarak adlandırılıyor. Aynı sıvı birikimi, ayaklarda, ayak bileklerinde ve bazen ellerde ödem yani şişlik yaratabiliyor.



Uzmanlar, şişmiş ayak bilekleri ve ayakların sadece rahatsızlık vermekle kalmayıp, kalp veya karaciğer sorunlarının da habercisi olabileceğine dikkat çekiyor. Ulusal Böbrek Vakfı, bu tür şişkinliklerin böbrek filtrelerinin işlev kaybına işaret ettiğini vurguluyor.



İDRARDA DEĞİŞİKLİK



Tuvalete gitme sıklığında artış veya idrarın renginde değişiklikler KBH’nin belirtisi olabiliyor. Sık sık sabah uyanma, böbreklerin süzüntü yoğunlaştırma kapasitesinin azalmasına bağlı ortaya çıkabiliyor.



Köpüklü idrar ise genellikle idrara protein sızdığının işareti olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, idrarda kan görülmesi böbreklerdeki mikroskobik filtrelerde hasar veya iltihap olabileceğini gösteriyor. Pembe, kırmızı veya çay renginde idrar fark edilirse, vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor.



YORGUNLUK VE HALSİZLİK



Böbrek hastalığı olan kişiler sık sık yorgun ve halsiz hissediyor. Bunun nedeni, böbreklerin atıkları yeterince temizleyememesi ve kan dolaşımında birikmesiyle ortaya çıkan üremi. Ayrıca böbreklerin eritropoietin üretimini azaltması anemiye yol açarak bitkinliği artırıyor.



Uzmanlar, bu semptomların genellikle hastalığın ileri evrelerinde görüldüğünü ve uzun süre devam etmesi halinde böbrek fonksiyonlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.



KURU VE TAHRİŞ OLMUŞ CİLT



İleri evre KBH’de, böbreklerin toksinleri temizleme kapasitesi azalınca ciltte kuruluk ve kaşıntı görülüyor. Bazı durumlarda tahriş, çizik izleri bırakacak kadar belirgin olabiliyor.



Amerikan Dermatoloji Akademisi, kronik böbrek hastalığında cilt değişikliklerinin yaygın olduğunu ve bu durumun böbrek fonksiyonlarındaki zayıflık ve mineral dengesizliğinin göstergesi olabileceğini bildiriyor.



KAS KRAMPLARI



Böbrekler elektrolit dengesini sağlayamadığında kalsiyum, potasyum ve fosfat düzeylerinde değişiklikler ortaya çıkıyor. Bu da kas krampları ve seğirmelere yol açabiliyor. Kramplar genellikle geceleri görülüyor ve uykuyu bölebiliyor. Doktorlar, kas kramplarının KBH hastalarında sık rastlanan bir belirti olduğunu ve diğer semptomlarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor.



Uzmanlar, kronik böbrek hastalığının geri dönüşü olmadığını, ancak doğru yaşam tarzı ve beslenmeyle yönetilebileceğini vurguluyor. Erken teşhis, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için kritik önem taşıyor.