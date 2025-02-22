Kronik hastalık taraması: Obezite, kalp, şeker ve tansiyon ilk sıralarda

Haber: Öykü Tüccar

Sağlık Bakanlığı, aile hekimleri tarafından yürütülen kronik hastalık tarama verilerini açıkladı.

10 MİLYONU AŞKIN KİŞİ TARANDI

Buna göre, 8 bin 255 aile sağlığı merkezi ve 29 bin 74 aile hekimi 1 Kasım 2024-31 Ocak 2025 tarihleri arasında 10 milyon 564 bin 192 kişi ile iletişime geçti.

1,5 MİLYONU AŞKIN KİŞİYE İLK KEZ KRONİK HASTALIK TANISI

Taramalar sonucunda 1 milyon 575 bin 769 kişiye ilk kez kronik hastalık tanısı konuldu.

OBEZİTE İLK SIRADA

En çok tanı konulan kronik hastalık ise obezite oldu. Taramalar sonucunda 1 milyon 336 bin 192 kişiye ilk kez obezite tanısı konuldu.

179 bin 646 kişiye kalp, 133 bin 607 kişiye şeker hastalığı tanısı konulurken, 45 bin 973 tansiyon hastası da taramalar sayesinde tespit edildi.



Açıklamada, erken teşhis sayesinde bu kişilerin erken tedavi şansına eriştiği vurgulandı.

