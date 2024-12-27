Kuaför salonunda pompalı tüfekle saldırı

İlçeye bağlı Sarıkız Mahallesi Oruç Reis Caddesi'ndeki bir kuaför salonuna motosikletle gelen yüzü maskeli kişi, iş yeri çalışanına pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçtı.



Saldırıda ayak bölgesinden yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.



Zanlı, olay sonrasında güvenlik güçlerinin çalışması sonucu yakalandı.



Saldırıda kullanılan motosiklet ve pompalı tüfek ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.



Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.