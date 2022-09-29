Kuaför ve berber kararına erteleme

SON DAKİKA HABERİ: Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının 1 Ekim'den itibaren haftanın bir günü kapalı olması uygulamasını 1 Ocak 2023'e erteledi.

Kuaför ve berber kararına erteleme

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ve kuaförlerin haftada bir gün kapalı olmasına yönelik uygulamanın ertelendiği duyuruldu.

Berber, kuaför ve salonlarının hafta bir gün kapatılmasına yönelik uygulama 1 Ekim'de başlayacaktı.

Hangi gün kapanacaklarına ise Valilikler karar verecekti. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Valilikler ile meslek kuruluşları arasındaki istişare süreçleri için daha uzun bir zamana ihtiyaç duyulduğundan uygulama başlangıç tarihi 1 Ocak 2023 olarak değiştirilmiştir" denildi.

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