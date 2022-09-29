Kuaför ve berber kararına erteleme

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Berber ve kuaförlerin haftada bir gün kapalı olmasına yönelik uygulamanın ertelendiği duyuruldu.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının hafta bir gün kapatılmasına yönelik uygulama 1 Ekim'de başlayacaktı.

Hangi gün kapanacaklarına ise Valilikler karar verecekti. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Valilikler ile meslek kuruluşları arasındaki istişare süreçleri için daha uzun bir zamana ihtiyaç duyulduğundan uygulama başlangıç tarihi 1 Ocak 2023 olarak değiştirilmiştir" denildi.