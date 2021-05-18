Kuaför ve berberler açıldı mı? (Kuaförlerin çalışma saatleri)

Türkiye, 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından 2 haftalık kademeli normalleşme sürecine başlıyor.

İçişleri Bakanlığı sürecin ayrıntılarını 81 ile gönderdiği genelge ile belirledi.

Buna göre hafta içi akşam 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokak kısıtlaması uygulanacak. Hafta sonu ise kısıtlama devam edecek. Yasak cuma akşamları 21.00'de başlayacak pazartesi sabah 05.00'te sona erecek.

Bu süreçte 65 yaş üstü olup iki doz aşısını yaptıranlar ile 18 yaş altına sokak kısıtlaması yok.



Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş üstü kişiler ise hafta içi sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma aracı kullanmasına izin verilmeyecek.



Kafe ve restoranlar 1 Haziran'a kadar kapalı olacak. Hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında paket servis ve gel-al şeklinde hizmet verebilecekler.



KUAFÖR VE BERBERLER AÇIK MI?



Berber ve kuaförler de hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında müşterilerine kapılarını açabilecek.

MADDE MADDE KADEMELİ NORMALLEŞME SÜRECİ